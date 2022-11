Spezia | idea Borini per l’attacco

Leggi su calcionews24

Losegue Fabio. L'attaccante del Fatih Karagumruk può essere un'per il mercato di gennaio Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, lovorrebbe riportare in Italia Fabio. L'ex attaccante di Roma, Milan, Bologna e Verona è attualmente in Turchia al Fatih Karagumruk di Andrea Pirlo. Sotto la guida del tecnico bresciano ha fin qui realizzato 8 gol. Il club ligure, anche per via degli interessi per Nzola, potrebbe così rinforzarsi preventivamente in attacco per centrare l'obiettivo salvezza.