Qatar 2022 | Tombolini | ‘Frappart brava | sorpreso da poco spazio a donne arbitro'

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - “Conosco bene Stephanie Frappart, sono rimastodi non vederla impiegata in questa fase a gironi del mondiale e di vedere le altredonna solo a bordo campo. Chissà, magari Collina la farà arbitrare in campo tra, o magari negli ottavi. Aspettiamo”. E' il commento all'Adnkronos dell'ex, Daniele, allo scarso utilizzo delleai mondiali di. "Io posso parlare per Stephanie Frappart che ho visto in azione in campo, sia a livello di campionato francese che in Champions, mi è sembrata poter tenere bene le partite, mi aspetto che possa ottenere una direzione di gara”, conclude.