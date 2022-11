Bornemouth | UFFICIALE confermato O’Neil come allenatore

(Di domenica 27 novembre 2022) Ilcomunica la conferma dell’Garydopo la carica di tecnico ad interim per le prime gare di Premier League Ilcomunica la conferma dell’Garydopo la carica di tecnico ad interim per le prime gare di Premier League. La nota del club: «L’AFC Bournemouth è lieto di annunciare la nomina di Garyadin prima della squadra. O’Niel ha sottoscritto un contratto della durata di un anno e mezzo, con opzione di rinnovo di altri dodici mesi. Il 39enne, da membro dello staff tecnico, ha vissuto una promozione in Premier League, prima di guidare la squadra ad interim per dodici partite dalla fine di agosto, contribuendo a stabilizzarne il rendimento dopo tre sconfitte». L'articolo proviene ...

