“Ha sostenuto le proteste” | arrestato calciatore in Iran | crescono i timori per i nazionali in Qatar

(Di giovedì 24 novembre 2022) Voria Ghafouri, exdella nazionale e attuale difensore del Khuzestan Steel Club, è statoinalla fine degli allenamenti per aver “insultato” il regime e “propaganda contro lo Stato” sostenendo lein corso inda metà settembre a seguito della morte della 22enne curda Mahsa Amini deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran, dopo l’arresto da parte della polizia morale per aver indossato il velo in modo non corretto. Secondo l’agenzia di stampa “Borna“, affiliata al ministero dello Sport e della Gioventù della Repubblica islamica dell’, Ghafouri è statocon l’accusa di “insulto e distruzione della nazionale di calcio e propaganda contro il governo”. Ghafouri è originario della provincia del Kurdistan e in questi mesi ha ...

... quando la star del calcio ha criticato il governo iraniano per la gestione delle... Varia hala sua gente e ha pagato per questo. Dovremmo seguire il suo esempio e non lasciarlo solo'...La nipote della Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei , è stata arrestata per averlein corso nella Repubblica islamica da oltre due mesi dopo la morte di Mahsa Amini , la giovane 22enne morta a settembre mentre era in custodia della polizia per non aver ...