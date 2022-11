(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ilè in fortea New, dove le quotazioni perdono il 4,52% a 77,29 dollari al barile dopo l'aumento delleamericane e i timori sulla. . 23 novembre 2022

Ilè in fortea New York, dove le quotazioni perdono il 4,52% a 77,29 dollari al barile dopo l'aumento delle scorte americane e i timori sulla domanda. . 23 novembre 2022Male anche l'energia ( - 0,3%), con il prezzo delin. Il Wti scende a 78,5 dollari al barile ( - 3%) e il Brent a 85,64 dollari ( - 3%). Vendite sulle utility ( - 0,7%) con il prezzo ... Petrolio in calo a New York, -4,52% con domanda e scorte Usa - Economia (Teleborsa) - Si sono ridotte più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio,..Il prossimo 5 dicembre diventerà operativo il blocco. E mentre le petroliere russe studiano piani per aggirarlo e Mosca cerca ...