(Di lunedì 21 novembre 2022) A Lima (Perù) duedelsono morti in questoincidente, LA320 della Latam Airlines si scontra in fase di decollo con l'automezzo, distruggendolo 21 novembre 2022

Tiscali Notizie

A Lima (Perù) due vigili del fuoco sono morti in questoincidente, LA320 della Latam Airlines si scontra in fase di decollo con l'automezzo, distruggendolo 21 novembre 2022Ferito in un epicoa fuoco, el Mariachi si rifugia nel bar - libreria della bella Carolina, ...29 - CACCIA A OTTOBRE ROSSO 02:04 - NOTE DI CINEMA 02:09 - DAN IL03:29 - CIAKNEWS 03:33 ... Scontro terribile: aereo travolge un camion dei vigili del fuoco È deceduto in queste ore Corrado Minonne, rimasto coinvolto nel terribile sinistro avvenuto lo scorso 28 ottobre nella zona industriale di Tricase mentre viaggiava sulla sua Guzzi. Amaro epilogo dopo ...Ennesimo incidente mortale a Roma, ennesimo giovanissimo rimasto ucciso sull'asfalto. Un giovane di 20 anni ha perso la vita a bordo della sua moto in un incidente stradale avvenuto nella zona di Fino ...