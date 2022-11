(Di lunedì 21 novembre 2022) Come a (quasi) ogni legge di Bilancio, sono arrivati gli annun... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

... avendo superatoche si chiama 'banda di confidenza'. Cioè, per tre settimane non ci sono ... anche se con poca pioggia, hanno alzato l'acqua di 30 - 40 centimetri, questoc'è un fenomeno ......inoltre notissimi vantaggiabbraccia candidati usando coalizioni che si allontanano dal clima tossico divisivo. Incoraggiano la mediazione e riflettono una democrazia più amplia di... Perché quella del fisco non è una tregua giusta