Inter - Thuram | serve un blitz a gennaio | faccia a faccia nei prossimi giorni

Calciomercato, tutto su- Incontro a Doha per anticipare Bayern e Juve Marcus©LaPresseIl Mondiale è ufficialmente iniziato con la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador, vinta dai ...Nel frattempo ci sono due precedenti che fanno ben sperare l'su. Il primo riguarda Eriksen, che era in scadenza di contratto col Tottenham ai tempi del trasferimento in nerazzurro nel ...Su Gazzetta: "Thuram, sprint Inter". I dirigenti preparano una riunione in Qatar con l’entourage di Marcus Ma è forte la concorrenza del Bayern. Il Borussia ...Vista l'ardua concorrenza del Bayern Monaco per Marcus Thuram, l'Inter cercherà di avvicinarsi al giocatore a Doha ...