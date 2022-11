Emozionante incontro tra Papa Francesco e sua cugina | E lancia un motto ai più giovani

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 20 novembre 2022) Un vero e proprio invito ad essere “veramente trasgressivi”, ha detto, tuonando contro la logica imperante che vorrebbe i ragazzi e le ragazze asservite a telefonini e sogni che non portano in alto ma solo nella direzione delle cose del mondo. L’appello diaidalle sue terre d’origine in cui si L'articolotrae suaunai piùproviene da La Luce di Maria.