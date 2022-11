Umberto Tozzi | “Ho avuto un tumore e ho preso il Covid per la terza volta”

(Di sabato 19 novembre 2022) Lo scorso marzoha spento settanta candeline. Un mese dopo, ha scoperto di avere un. E’ lui stesso a raccontarlo in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Houn problema di salute importante. Unalla vescica – confida – E poi, durante la chemio, hoilper la. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare. Ad aprile il mio cardiologo mi ha prescritto un’ecografia addominale. Doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male. È stato un periodo davvero difficile, adesso per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito e incrociamo le dita”. Orietta Berti e(Foto Instagram)“Anche ...

MILANO - 'Finalmente siamo vicinissimi all'inizio di questo nuovo tour! Non vedo l'ora di rivedervi'. Così sui sociala proposito del suo imminente tour nei teatri durante il mese di dicembre. Qui di seguito il calendario completo: 01 dicembre - LUGANO - TEATRO PALAZZO DEI CONGRESSI 02 dicembre - ZURIGO ...: 'Ho avuto un tumore alla vescica, durante la chemio ho preso il Covid per la terza volta' MILANO - "Finalmente siamo vicinissimi all'inizio di questo nuovo tour! Non vedo l'ora di rivedervi". Così sui social Umberto Tozzi a proposito del suo ...