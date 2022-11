Rimpianto Tsitsipas | semifinale Rublev - Ruud a Torino

Stefanosresterà con ildi quel che avrebbe potuto essere. Andrey Rublev continuerà il suo percorso a Torino con la consapevolezza di aver centrato la prima semifinale alle Nitto ATP Finals.Berrettinio conferma 'Un peccato assoluto. Prima di Wimbledon, quando era al massimo, è ... Ci sono i vecchi come Djokovic e Nadal, gli intermedi comee poi quelli nuovi. Mancano ...Per il russo anche il grosso rimpianto del terzo set, quando era andato a servire per chiudere i conti sul 5-4. Stasera alle 21 Stefanos Tsitsipas e Andrej Rublev si giocano l'ultimo posto in ...Stefanos Tsitsipas supera Daniil Medvedev nel match fin qui più ... dell’avversario che per larghi tratti del match sembra decisamente superiore. Tanti i rimpianti per Medvedev che abbandona il torneo ...