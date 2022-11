Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Ruudpunge Louis Van, allenatore dell’Olanda, a poche ore dall’inizio dei Mondiali 2022 in Qatar. Così l’ex milanista al Mirror: “Pensa sempre che siano il suoe le suecheunadi. Ma al Manchester United ha fallito. Quando ha allenato la nazionale olandese in Brasile, adorava il suo 3-5-2. E pensava di poterlo imporre anche ai Red Devils. Ma lì ha trovato un gruppo di calciatori totalmente diverso e non sono i moduli che tivincere le partite, ma la. E i giocatori migliori tivincere. Quindi allo United è dovuto tornare a disegnare un altro schema sulla lavagna”. SportFace.