Tardelli | «Italia? Fagioli mi è piaciuto per atteggiamento e personalità»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Marco, ex giocatore, ha parlato a La Stampa circa la partita dell’contro l’Albania, doveha brillato Marco, ex giocatore, ha parlato a La Stampa circa la partita dell’contro l’Albania. PAROLE – «La speranza è che la nostra assenza al Mondiale del Qatar, inattesa ed umiliante, possa trasformarsi in una grande ripartenza per il calcio azzurro che ha veramente bisogno di riconquistare quella credibilità e quell’orgoglio di “grande potenza calcistica mondiale. Dentro la sfida di Tirana c’è stato anche un finale a tinte granata e bianconere: Ricci e, 21 anni a testa, uno accanto all’altro. Ricci ha sbagliato di più, ma si vede che può crescere;mi èpere ...

Marco- Germania Ovest 3 - 1 [2 - 0 / 69'] 11/07/1982 Santiago Bernabéu [Madrid, Spagna] Non è perché l'ultimo passaggio prima del suo tiro porta la firma di Gaetano Scirea; non è ...... Bruno Conti, Claudio Gentile, Giancarlo Antognoni, Marco. Al posto di Enzo Bearzot, ... ho capito che ce l'avremmo fatta, ma vi assicuro che in precedenza restare ine leggere i ...Marco Tardelli è tornato sulla mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, cercando di trovare però i lati positivi del progetto di Mancini. Per l’ex calciatore, il futuro dell’Italia è in buone ...Direttamente dalle colonne de "La Stampa", Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, si sofferma sull'assenza dell'Italia dal momdiale, parlando anche dei giovani Ricci e Fagioli, che potrebbero ...