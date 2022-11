Massimo Boldi rischio vitale | “Tre arterie completamente occluse” | una situazione drammatica

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il mitico attore comico italiano ha passato dei brutti momenti nella sua vita e ha raccontato quello che ha terrorizzato di più lui e la sua famiglia.è un attore senza età. Benché il tempo passi inesorabile, i suoi film comici non deludono mai e lui riesce sempre a trasmetterci il sorriso che più caratterizza la sua persona e la sua carriera. Ma, nel 2018 è successo un avvenimento pericoloso, che poteva portarci via un comico come pochi. Prima di intraprendere la carriera di attore,suonava in una band nella quale c’era anche il suo amico e spalla storica: Christian De Sica. E forse è proprio da qui che è cominciata la loro lunga e inossidabile amicizia. Tuttavia, dopo anni passati sui set cinematografici,si è ritirato per diverso tempo, ritornando ...