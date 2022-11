Agenzia ANSA

Il direttore esecutivo dell'Dtek Dmytro Sakharuk, ha affermato chenon esserci elettricità nella regione di Kiev per giorni. "Il numero di ore durante le quali possono avvenire le accensioni programmate è ...Reliance Industries Ltd, l'del più grande complesso di raffinazione del mondo e uno dei ... Non sappiamo qualeessere il meccanismo di pagamento e qualeessere il livello del ... Operatore, potrebbe mancare per giorni luce in regione Kiev - Ultima Ora Il direttore esecutivo dell'operatore Dtek Dmytro Sakharuk, ha affermato che potrebbe non esserci elettricità nella regione di Kiev per giorni. (ANSA) ...Alassio. Quest’oggi, presso l’auditorium dell’istituto salesiano di Alassio, si è tenuta (a cura di Fipe e dell’istituto Don Bosco) la presentazione del nuovo corso di formazione professionale che par ...