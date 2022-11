Onana | “In Italia a 26 anni sei un bambino Contento di esserer all’Inter Handanovic? Grande portiere”

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Andréparla dei suoi primi mesiDopo un inizio in panchina, con il passare delle giornate Andrési è preso il posto da (quasi) titolare fisso. Di questo e di altro ilnerazzurro ne ha parlato in un suo intervento sul canale YouTube di Rinat. “Sono molto felice di far parte di questa azienda. Rinat è un brand che accompagna grandi portieri e sono felice di farne parte”. A 26hai già unaesperienza internazionale“La verità è che a 26insei considerato un. Ma sono felice di avere avuto questa esperienza e di avere avuto la fortuna di debuttare molto presto. A 19ero titolare nell’Ajax, lì ho vissuto ...