Il workout giusto contro i problemi di circolazione

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Idi, in particolare la cosiddetta insufficienza venosa, colpiscono in particolare le gambe, dove le vene, a causa della gravità, devono lavorare di più per far tornare il sangue più in alto, verso il cuore. Sovrappeso e sedentarietà, fattori di rischio per la salute fin troppo diffusi nella società occidentale, sono tra le cause più ovvie e frequenti di questa tipologia di disturbi, che può causare fastidi anche gravi, tra cui gambe gonfie e dolenti, vene dall’aspetto irregolare e gonfio, e teleangectasie (capillari rossi o violacei ben visibili sulla pelle). La prima cosa da fare, quando ci si rende conto di un’insufficienza venosa in atto, è dunque abbandonare le cattive abitudini, scegliere un’alimentazione sana che riporti il peso a norma e lasciare il divano: l’attività sportiva, infatti, ma anche soltanto la buona abitudine ...