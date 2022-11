Altro crac nel mondo delle criptovalute Blockfi valuta la richiesta di procedura fallimentare

(Di martedì 15 novembre 2022) Nuova bancarotta in vista nel. Secondo quanto riporta il Wall Street Journalsi appresterebbe a fare domanda di accesso alle procedure fallimentari. La scorsa settimane è esploso il caso Ftx, quinta piattaforma alper lo scambio di monete digitali, finita in bancarotta in una vicenda che sta via via assumendo i connotati di una frode colossale. Già nei giorni scorsiaveva bloccato i prelievi dei depositanti. La società era stata salvata quest’anno grazie ad un prestito da 250 milioni di dollari erogato proprio da Ftx. Dubbi sulla capacità di continuare ad operare riguardano anche Crypto.com nell’ambito di quello di un effetto domino paventato da molti osservatori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dopo Uniper , la Germania torna in campo per nazionalizzare ungruppo energetico carico di debiti e salvarlo così dalla bancarotta: si tratta di Sefe , ex ...la scorsa estate sull'orlo del...Nel caso di Bankman - Fried " riteniamo " si tratta invece di architettura studiata a tavolino , non foss'perché l'italiano non era esattamente uno studioso mentre Bankman - Field esce dal MIT ... Cocaina e crack sequestrati in operazione antidroga (ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 15 NOV - Ha documentato una quarantina di episodi di spaccio di droga a Umbertide e ha portato al sequestro, tra l'altro, di 150 grammi di crack un'operazione dei ...Dalle indagini sono emerse una quarantina di episodi di cessione di droga, in particolare cocaina e crack, avvenuti tra ottobre 2021 e luglio 2022. Sei in tutto le persone indagate. Sequestrati 120 ...