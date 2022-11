Si schianta con l' auto contro un albero muore 19enne | ferito leggermente il fratello

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 13 novembre 2022) Teramo - Un ragazzo di 19 anni Dennis D'Antonio, è morto sul colpo e ildiciottenne è rimastoin un incidente stradale avvenuto all'alba lungo la strada provinciale 16 a Bellante, in provincia di Teramo. Il giovane alla guida dell', si legge sulla stampa locale, potrebbe aver perso illlo del mezzo in prossimità di una curva, sotto la pioggia; il veicolo è uscito di strada ed è andato a finireun. Sul posto i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo, e i Carabinieri della locale stazione. Ildella vittima è stato trasportato all'ospedale di Teramo in codice verde e viene sottoposto ad accertamenti. leggi tutto