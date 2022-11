Un air show a Dallas finisce in tragedia | scontro tra due aerei in volo

(Di sabato 12 novembre 2022)a uno spettacolo aereo, il Wings Over, in Texas. Duedella Seconda guerra mondiale, tra i quali un B-17 Flying Fortress, si sono scontrati sopra i cieli di: l'impatto è avvenuto inalle 13:20 ora locale. I velivoli si sono schiantati mentre eseguivano un sornell'evento commemorativo: l'impatto è avvenuto tra un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra. Vari testimoni hanno caricato sui social network i video dell'incidente, in uno dei quali si vede uno dei velivoli che sembra spaccarsi prima di schiantarsi al suolo e innescare un incendio. Era un'esibizione dimilitari degli anni '40, organizzata nell'ambito del lungo weekend festivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: non è chiaro se ci siano state ...

