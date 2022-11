Napoligol.it

Gli è stato chiesto cosa pensa dell'appellativoe dell'accostamento con Diego. 'Per ... Su Spallettidice: ' Voglio sottolinearne l'umanità e la grandezza come persona : sin dal primo ...Non ci sarà copertina patinata per Kvaratskhelia, alias, in questo Atalanta - Napoli. Una lombalgia gli ha ricordato che il folletto del calcio si ...soldi (si riferiva all'acquisto di) ... KVARA: «Kvaradona Impossibili certi paragoni, lui è leggenda. Spalletti grande persona. Kim tra i migliori al mondo» Out per infortunio, Kvicha Kvaratskhelia s'è raccontato ai canali ufficiali della Lega Serie A che l'hanno presentato come una delle stelle del campionato ...ForzAzzurri.net - Lega Serie A - Kvara: "Kvaradona È un orgoglio, ma nessuno può essere paragonato a lui". Khvicha Kvaratskhelia, fuori per infortunio, è stato ...