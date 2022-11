Cosenza – Palermo 1-1

Ilpareggia in casa deldopo un primo tempo ben giocato da entrambe le squadre. Per i rosa qualche disattenzione di troppo, soprattutto in virtù del fatto che a 4 minuti dalla fine ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 La rete delallo scadere del primo tempo segna la parola fine sull' imbattibilità del, durata ben 328 minuti . Dopo 3 partite consecutive, dunque, i rosanero tornano a subire gol al 'Gigi Marulla'...3' Spinge subito il Cosenza con D’Urso che, però, spreca un’occasione. Ore 14:00 – Il direttore di gara fischia l’inizio della partita: Cosenza-Palermo è iniziata Ore 13:56 – Tutto pronto allo stadio ...SERIE B, 13^ GIORNATA Ascoli-Frosinone 0-1 [70' Insigne (F)] - giocata ieri Bari-Sudtirol 1-2 [24' Tait (S), 37' Odogwu (S), 43'.