Autosprint.it

C'è la convinzione che non si ripeteranno le difficoltà enormi incontrate in Messico, in casa Ferrari.guarda al GP del Brasile con fiduci a ( qui gli orari del week end ), perlomeno di un ritorno alla competitività "classica" di questa F1 - 75: velocissima in qualifica, macchina buona per ...... nonché la raggiuntanei propri mezzi, qualità che gli permette di correre sempre in modo ... 'Ritengo che soltanto due piloti attualmente avvicinino il livello di Verstappen: Charlese ... Fiducia Leclerc: "In Brasile torneremo a sfidare Red Bull" Charles Leclerc tira le somme della sua stagione quando ormai mancano 2 gare al termine del Mondiale 2022 di Formula 1. Gli errori ci sono stati, ma le cose positive fanno propendere il monegasco per ...FORMULA 1 Nonostante i contrattempi del venerdì, i ferraristi guardano con fiducia a qualifiche e gara 'Non è stato certo il migliore dei venerdì, dal momento che non abbiamo completato un grande nume ...