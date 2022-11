Dotto e il metodo Mourinho | quando la barca fa acqua butta a mare qualcuno | non sa fare autocritica

(Di venerdì 11 novembre 2022) . “Ci risiamo. Lafa? Si“. Per Giancarloquesto è iladottato dall’allenatore della Roma, José. Lo scrive sulla Gazzetta dello Sport. “È un, ancora prima che una necessità.. L’altare di José è un rosario di successi ma anche di vittime sacrificali. Sangue innocente? Irrilevante. Sangue utile alla causa”. L’ultima vittima sacrificale è stata Rick Karsdorp, ma prima ancora c’erano stati Casillas, Pogba e De Bruyne, tra gli altri. “Mou è un uomo decisamente intelligente. Quasi sempre piacevolmente intelligente. Solo gli uomini intelligenti possonotorto alla propria intelligenza. Succede anche a lui. ...

