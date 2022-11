Blatter | «L’Iran dovrebbe essere espulso dalla Coppa del Mondo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sepp, ex presidente della FIFA, è tornato a parlare del Mondiale, stavolta circa una eventuale esclusione delSepp, ex presidente della FIFA, dopo aver criticato i Mondiali in Qatar è tornato a parlare attaccando la nazionale dela Blick. PAROLE – «del. Gianni Infantino non ha coraggio per fare una cosa del genere». L'articolo proviene da Calcio News 24.