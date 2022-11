Migranti | Porro Sos Mediterranee | ' Accesso a Tolone | per noi è un sollievo'

Nicola Porro

- Le ultime notizie deia bordo della Ocean Viking da parte del direttore di Sos Mediterranee a Tagadà. 'Sento parlare di politica ma queste sono persone, politica sulla pelle delle persone. Le dichiarazioni ...... la Francia si era impegnata in passato ad accogliere 3500 rifugiati all'interno del piano di redistribuzione europeo dei. Trasferimento che ora è stato bloccato. Un braccio di ferro con la ... “Senza quelle navi i migranti non partono”. Il dossier segreto che incastra le Ong Guerra aperta Italia-Francia sui migranti. La vicenda della Ocean Viking è tutt’altro che risolta. Anzi. A quanto pare l’incontro tra Macron e Meloni al Cairo non ha portato agli accordi sperati sulle ...“La situazione a bordo della Ocean Viking ha raggiunto il limite. Siamo davanti a rischi gravissimi, compreso quello di incidenti mortali. Il benessere ...