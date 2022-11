L' aurora rosa del 3 novembre | estremamente rara

... tra i commenti, spuntano tanti volti noti: daRamazzotti, anche lei in dolce attesa, a ...coppia i nostri migliori auguri di cuore per questa dolcissima novità! Arriverà un altro fioccoo '...Giorgio in Valpolicella (VR) - DallaAlda (N) Velo Veronese (VR) - 13 Comuni Verona - Al ...Flavio e Fabrizio 'Al teatro' Pianiga (VE) - Trattoria Da Paeto Belluno - Al Borgo Feltre (BL) -...Un'aurora boreale di colore rosa ha sconvolto gli abitanti della Norvegia si sono subito armati di macchine fotografiche e smartphone ...All'evento benefico, che per la prima volta ha fatto segnare il sold out (sono ben 10 mila i prodotti venduti), brillano soprattutto le coppie. Ma anche alcune single, che si fanno notare soprattutto ...