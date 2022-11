Kiev annuncia che la regione di Mykolaiv è stata liberata dai russi

Guerra in Ucraina, continua l'avanzata dell'esercito di. La regione di Mykolaiv, nel sud est dell'Ucraina , "è libera dai russi". Lo scrive ilPos t su Twitter citando "rapporti preliminari". Si tratterebbe di un grande sviluppo nella guerra lanciata a febbraio dalla Russia. Sempre su Twitter è stato diffuso un video messaggio del ...Nonostante un contesto in apparenza favorevole,una avanzata "circospetta". Il timore è quello di una trappola che conduca a una guerriglia urbana a Kherson. La cui riconquista ...Il colonnello ucraino Roman Kostenko, ha diffuso un video in cui afferma che tutta la zona di Mykolaiv che era occupata dai russi è ora stata liberata ...Il pilota del Su-27 ucraino non ha fatto in tempo a dire “Amen” prima che il missile aria-aria Vympel R-37M lanciato da un Mig-31 BM russo lo abbattesse. Logico: il jet della ...