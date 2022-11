Ascolti tv 9 novembre 2022 | Zelig riparte battendo la cena con delitto di Rai1

(Di giovedì 10 novembre 2022)tv: Canale 5 con il 20,6% e 2,656 milioni,al 15% e 2,452 milioni di spettatoricon– Knives Out su Rai 1, ha fatto registrare il 15% di share media con 2,452 milioni di spettatori,su Canale 5 è stato visto 2,656 milioni di spettatori, il 20,6% e Chi l’ha visto? Al 12,1% e 1,951 milioni di contatti. La settimana scorsa, sempre con L’eredità – Una sera insieme, aveva raggiunto il 13,4% di share media con 2,112 milioni di spettatori, 070 – Speciale Renato Zero su Canale 5 è stato visto da 1,536 milioni di spettatori con l’11,7%, Chi l’ha visto? Su Rai 3 all’11% e 1,738 milioni di contatti.tv altre reti La classifica deglitv delle reti generaliste prosegue con Hercules su Italia1 al 4,9% e 888 mila, ...

... venerdì 11, sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale La Teoria del Caos (... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E ...tv di mercoledì 92022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Cena con delitto " contro " Zelig ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, mercoledì 9...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 9 novembre 2022 ...Vince Zelig al suo ritorno su Canale 5 ma gli ascolti non entusiasmano: ecco i dati auditel del 9 novembre 2022 ...