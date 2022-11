Gf Vip | Antonella Fiordelisi plagiata dal padre | «Userà Edoardo finché gli servirà» Parla l' ex Francesco Chiofalo

... l'ex schermitrice ha avuto modo di rivedere Gianluca Benincasa , suo ex fidanzato che ha lanciato un'accusa abbastanza precisa nei confronti del padre di. Gf, Francesco Chiofalo: "......la sua ex fidanzataFiordelisi dopo il confronto con Gianluca Benincasa al Grande Fratello(trovate il video in chiusura del nostro articolo). Chiofalo "demolisce": "Ma con ...L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi non le risparmia dure critiche ed accuse Dopo la puntata dello scorso lunedì del GF Vip 7 in cui ...“Vediamo come reagisci… è una prova!”, ha aggiunto Antonella lanciando la sigaretta in giardino. Edoardo è rimasto di sasso e il web ha mormorato parecchio. Voi cosa ne pensate Personalmente non mi è ...