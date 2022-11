LIVE – Arnaldi-Nakashima 4-2 3-4 3-4 1-2 | Next Gen Atp Finals Milano 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per il Gruppo Verde delleGen ATP(cemento indoor). Il sanremese, entrato all’ultimo minuto nel torneo per via del forfait del danese Holger Rune, è atteso da un confronto apparentemente proibitivo contro lo statunitense. Quest’ultimo, infatti, ha chiuso la stagione nei primi cinquanta del mondo ed ha già fatto tre finali sul circuito maggiore, di cui una vinta proprio quest’anno a San Diego, sua città natale. Matteo vuole confermare tutti i progressi degli ultimi mesi in un’annata che lo ha visto ottenere due finali nel circuito minore ed anche un trofeo sulla terra rossa di Francavilla. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. ...