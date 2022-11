Franco Di Mare | tutto quello che c’è da sapere sul direttore di Rai 3

Identità Golose Web

...il 1994 e il 1997 torna alla direzione del Teatro Stabile dell'Aquila (regie di La donna del... francesi e polacchi: Cinema! (in due versioni, italo francese e polacca); BarItalien ; ......a 18 anni fa ma la polemica è tornata a nfiammarsi a causa di un servizio diffuso da Striscia la Notizia in cui si vede un vecchio video in cui i protagonisti sono Sonia Grey ediche si ... La cucina di Alessandro Ferrarini al Franco Mare di Pietrasanta Sonia Grey e Franco Di Mare sono al centro del gossip per le gravi accuse di molestie di lei contro di lui. Cosa è successoDopo il caso di Memo Remigi, in Rai scoppia la polemica per Franco Di Mare. Il celebre giornalista è accusato da Sonia Grey di averla molestata più volte, in maniera ...