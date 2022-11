Sagre e Manifestazioni a Roma e nel Lazio a novembre 2022 | tutti gli eventi e le feste in programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ci sonoche non dovreste assolutamente perdere. Ecco alcune proposte per viaggiare a(e non solo) tra cibo e attività divertenti con la famiglia o gli amici! Sapori tipici regionali e l’autunno sono ancora protagonisti nel penultimo mese dell’anno. Ecco una serie disuggestivi anella Capitale, perfetti per un weekend o per qualche ora da trascorrere all’aria aperta. Festa della castagna Dal 1 al 3ci sarà la Festa della Castagna a Riofreddo (RM). Per le vie del Borgo ci sarà un percorso con degustazione di tantissimo cibo: Bruschette, Polenta servita su scifetta in legno(in alternativa Fettuccine ai Funghi Tartufate), Arrosticini & Salsiccia alla Brace (in alternativa Pecora alla ...