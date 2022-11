Il Post

Ad esempio, una navetedesca, come Humanity 1, è territorio tedesco, e sarebbe la Germania a doversi fare carico dei migranti dopo lo sbarco. Questa impostazione pare non ...La 'Humanity 1',tedesca, ha potuto far sbarcare a Catania solo i minori, le donne e gli adulti 'fragili'. Stessa sorte per la nave norvegese 'Geo Barents'. Altre navi stazionano al ... La bandiera battente di una nave non definisce le responsabilità sui migranti Ad esempio, una nave battente bandiera tedesca, come Humanity 1, è territorio tedesco, e sarebbe la Germania a doversi fare carico dei migranti dopo lo sbarco. Questa impostazione pare non ...I casi umani dei fragili saranno sempre tenuti in considerazione, ma la nave che batte bandiera tedesca ha il dovere di chiedere al governo tedesco di prendersi in carico quei migranti”. Poi, parlando ...