Congresso Pd | Letta dà il via al percorso con una lettera | “Nessun obbligo di iscrizione fino al voto” E apre a un accorciamento dei tempi

(Di lunedì 7 novembre 2022) In vista delche eleggerà il suo successore, Enricovuole evitare al Pd di rimanere imprigionato in dibattiti senza fine sulle regole del gioco. Ma il passaggio è, ancora una volta, delicato: in tanti chiedono al segretario di velocizzare ilche porterà alle primarie. Luicon un lungo intervento su Repubblica: “Più la fase della chiamata e della discussione saranno efficaci, più si potranno anche contrarre idella fase del confronto tra i candidati, in modo da poter anticipare la data attualmente fissata dalla Direzione nazionale del Pd per il 12 marzo“, è la frase che viene subito cerchiata in rosso e rimbalza nelle chat dei dem, sia tra chi spinge per lo sprint sia tra chi, sin dall’inizio, ha chiesto più tempo (soprattutto la sinistra del partito). L’ipotesi è ...

... ex ministra di Silvio Berlusconi ed ex assessora del leghista Fontana': così Enricoaprendo la segreteria convocata per fissare i paletti del prossimo. "Non esiste". Letizia Moratti ...E stacca di quasi un punto il Pd di Enrico, che in attesa delperde un altro 0,3% e scende fino al 16% , un minimo storico. Calo anche per Azione - Italia Viva , dall'8,6% all' 8,4% .Le parole del segretario del Pd Enrico Letta in una lettera-appello per la partecipazione al congresso costituente del nuovo Pd ...'Sfida esige risposte nuove e ambiziose. Non chiediamo l’adesione a scatola chiusa a un partito, ma a un processo' ...