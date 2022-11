O' Regan | «Io catturo l' anima delle rockstar»

Leggi su panorama

(Di domenica 6 novembre 2022) Il fotografo Denis O’ha dedicato la vita a immortalarecome David Bowie, Freddie Mercury o Bob Marley sul palco e nei backstage. A Panorama racconta episodi divertenti sui clic e anticipa alcuni scatti inediti della sua collezione. Che è anche una mostra online. «Due elicotteri in volo affiancati per un brevissimo istante: sul primo c’ero io, sull’altro i Queen, e sotto di noi i 115 mila di Knebworth in attesa di quello che sarebbe diventato l’ultimo show della band di Freddie Mercury. Riuscii a cogliere l’istante, a immortalare l’elicottero del gruppo con la scritta Queen sulla fiancata e il fiume di persone sottostante. Una fotografia che ha letteralmente fatto il giro del mondo... Un paradosso, in un certo senso, perché dopo averli seguiti per anni, l’immagine più iconica del mio lavoro con loro è l’unica dove i Queen non si vedono». ...