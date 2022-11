Lucas Peracchi fa una confessione piccante sulla nuova fidanzata

Leggi su novella2000

(Di sabato 5 novembre 2022) Laditorna a far parlare di sé. Stavolta non per la passata relazione con Mercedesz Henger, ma per lastoria d’amore accanto allaKaren Eliana, quindici anni più giovane di lui. L’ex protagonista di Uomini e Donne si dice molto felice accanto alla giovane colombiana e L'articolo proviene da Novella 2000.