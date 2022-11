Agenzia askanews

, che è presidente dell'Associazione Italiana Editori () dal 2017 e commissario straordinario del governo per la partecipazione dell'Italia come ospite d'onore a Francoforte 2024, succede a ...Lo ha detto all'Adnkronos il presidente di- Associazione italiana editori, Ricardo Franco. 'Noi - spiega- chiediamo che il credito di imposta per l'acquisto della carta venga rimesso ... Levi (AIE) nominato presidente degli editori europei FEP Milano, 4 nov. (askanews) - Ricardo Franco Levi è stato nominato presidente della Federazione degli Editori Europei (FEP) dopo aver coperto ...Ricardo Franco Levi è il nuovo presidente della Federazione degli Editori Europei-Fep, dopo aver coperto negli ultimi due anni l'incarico di vicepresidente. (ANSA) ...