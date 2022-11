Psicologo d’Istituto | determinazione del compenso Con modello determina da scaricare

...del Centro funzionale regionale della Regione Autonoma Valle'...Gianrico Carofiglio insieme al direttore scientifico dell'... loclinico Andrea De Giorgio e il docente di ...... i campanelli'allarme Come spiega l'Superiore di ... In genere, la diagnosi avviene tra i 7 e i 10 anni'età . Ma quali ... cioè ad un neuropsichiatra o ad unospecializzato in ...