Migranti | nave con oltre 100 minori a bordo ancora senza un porto

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Sonoin attesa di undove sbarcare i 179che dal 24 ottobre sono adella Humanity 1, labattente bandiera tedesca che si trova dinanzi le coste della Sicilia. Fra loro100, la maggior parte dei quali non accompagnati, e un bambino. “E inaccettabile e contro il diritto internazionale lasciare i sopravvissuti bloccati in mare peruna settimana e prolungare le loro sofferenze”, afferma all’Adnkronos Mirka Schäfer, advocacy officer di Sos Humanity. “Ci aspettiamo che le autorità competenti ci assegnino un luogo sicuro il prima possibile in conformità con il diritto internazionale – affermano dalla Ong – Le condizioni mediche afinora sono stabili, tuttavia ...

...Ha insistito sul fatto che le nazioni delle navi in questione - Germania e Norvegia - dovrebbero prendersi cura deiattualmente bloccati in mare, piuttosto che l'Italia o Malta. 'Se una...La Germania ha risposto all'Italia che non intende prendersi in carico isulla Humanity 1,civile battente bandiera tedesca , come era stato chiesto dal nostro Paese. Di contro, il ...al momento si registrano 8000 mila offerte di relocalizzazioni e 38 candidati che hanno accettato. Il meccanismo può essere utilizzato anche per redistribuire i migranti al momento bloccati sulle navi ..."Stiamo seguendo la situazione a stretto contatto e abbiamo visto che ci sono tre navi con persone a bordo che hanno chiesto aiuto. La Commissione non è responsabile del coordinamento" delle azioni di ...