Triangle of Sadness | analisi del finale | un mondo di servi e capitani

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 novembre 2022) Nel terzo atto diof, l'isola diventa il teatro di una micro-società in cui i superstiti del naufragio instaurano nuovi rapporti di potere e di sudditanza. È un repentino cambiamento di scenario ad aprire il terzo e ultimo atto diof, intitolato L'isola. Dopo l'assalto dei pirati e il naufragio dello yacht, un piccolo gruppo di superstiti approda in un luogo circoscritto (l'isola del titolo, appunto); qui i naufraghi vengono raggiunti da una scialuppa contenente riserve di viveri e acqua e con a bordo un'inente dello yacht, Abigail, l'addetta alla pulizia dei bagni. Da qui in avanti, il film di Ruben Östlund prosegue su nuovi binari: all'affresco satirico sull'alta borghesia immersa nella pigra routine di una crociera di lusso si sostituisce una situazione sulla …