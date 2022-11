La Lazio può affidarsi a Zaccagni

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 1 novembre 2022) La partita con la Salernitana è stata molto simile a un incubo ad occhi aperti per i tifosi della. D’altra parte è Halloween. Prima il gol di Candreva, un ex che interrompe l’imbattibilità in campionato di Provedel (620 minuti!), poi il gol dell’1-2 di Fazio, un ex della Roma. Infine, poco prima del definitivo 1-3 che aveva il sapore dell’esaurimento nervoso, il cartellino giallo di Milinkovic-Savic (non se ne vedono molti di cartellini gialli presi passando la palla a un compagno) che gli costerà il derby con la Roma della prossima settimana. Piove sul bagnato, considerando l’assenza di Ciro Immobile, che sta facendo di tutto per recuperare in dieci giorni una lesione che di solito richiede due mesi. In un contesto che non fa presagire nulla di buono, però, ci sarebbe comunque una consone. Un giocatore a cui affidare le proprie speranze. ...