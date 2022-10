Kimmich avverte l' Inter | ' Il Bayern farà comunque una partita di alto livello'

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Avranno pure divorato in un sol boccone un girone di Champions in cui c'erano dentro Barcellona e. Saranno pure sicuri del primo posto e concentrati nel bizzarro testa a testa in Bundesliga con ...

Footballnews24.it

Hanno raccolto 15 punti su 15 in questa campagna europea, e adesso ne vogliono 18, come ribadito anche da Joshua, una delle tante stelle di Julian Nagelsmann. Il centrocampista polifunzionale ...Hanno raccolto 15 punti su 15 in questa campagna europea, e adesso ne vogliono 18, come ribadito anche da Joshua, una delle tante stelle di Julian Nagelsmann. Il centrocampista polifunzionale ... Bayern Monaco, Kimmich avverte l’Inter: “Siamo in ottima forma” Il centrocampista del Bayern ha presentato il confronto di Champions con i nerazzurri: "Vogliamo mandare segnali. La nostra missione è far divertire sempre" ...