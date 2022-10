LIVE – Juve Stabia-Pescara 1-1 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) Latestuale di, match valido per l’undicesima giornata della. Ospiti in terza posizione in classifica a quota 23 punti e a caccia di altri punti importanti per salire ancora. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di domenica 30 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-1 (5? Maselli, 23? Lescano) 35?- Equilibrio in campo, poche occasioni dopo la rete del23?- GOOL!!! Lescano arriva bene su ...