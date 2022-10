Gf Vip | Sara Manfuso E I Retroscena Del Suo Abbandono!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 27 ottobre 2022), dopo essere stata cacciata dallo studio del Gf Vip 7, ha raccontato la sua verità su quanto accaduto. Intervistata da Diva e Donna, l’ex gieffina ha confessato i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la Casa di Cinecittà e soprattutto, ciò che Signorini non le aveva dato il tempo di spiegare. Ecco quello che ha raccontato! Ecco perchéha lasciato il Gf Vipé una delle ex concorrenti del GF Vip 7 che verrà ricordata per lo più, per essere stata cacciata dallo studio da Alfonso Signorini. I telespettatori difficilmente dimenticheranno la furia del conduttore in quella famosa diretta. Da allora,non é più stata invitata in studio. L’ex gieffina però, non se ne é stata con le mani in mano e ha rilasciato diverse interviste in ...