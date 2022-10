Spari in strada | 46enne ucciso dopo una lite | fermato il killer

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) È statoa Pedara l'anziano 81enne, Camillo Bonaccorsi, accusato di averSamuel Nizzari, 46 anni. L'omicidio è avvenuto alle ore 15.10 in via Carrubella,al confine tra i comuni di Catania e Gravina...

Lite ein via Carrubbella a Catania, dove un uomo di 45 è stato ucciso con colpi di arma da fuoco al ... La tragedia si è consumata intorno alle 15 di mercoledì 26 ottobre 2022, nellaal ...dai tetti delle abitazioni,dai muretti di via Cannavino che sovrastano le abitazioni di edilizia popolare. Pestaggi inperché nei complessi di edilizia popolare vivono esponenti ...Il dramma intorno alle 15, nel quartiere Fasano al confine con il comune di Gravina. La polizia è a caccia di un ottantenne. Le foto e i video delle manifestazioni e mobilitazioni dei comitati contro ...Samuele Giuseppe Nizzari è stato ucciso con colpi di arma da fuoco in via Carrubbella dopo una lite tra condomini ...