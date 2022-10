Supplenze Ata | autorizzate più assunzioni no organico Covid per sicurezza degli alunni e funzionamento delle segreterie Ecco dove

Orizzonte Scuola

Il bonus 150 euro per gli insegnanti , come anche per il personaledella scuola, viene pagato con lo stipendio di novembre a chi è assunto con contratto a tempo ...nell'attribuzione delle...Personale con contratto per l'intero anno scolastico Il personale docente eassunto con ... Personale con contratto perbrevi Il personale scolastico , assunto con contratto a tempo ... ATA dopo 37 anni in graduatoria: un caso non nuovo fra i precari a vita, ma com’è possibile Il funzionamento delle supplenze Stipendi precario personale ATA, una nuova sentenza del Tribunale di Foggia riconosce il diritto a percepire il CIA.Nella giornata del 21 ottobre il Ministero ha fornito i dati ufficiali e definitivi (o quasi) per quanto riguarda le immissioni in ruolo 2022/2023. E come già anticipato dalle prime stime, non si trat ...