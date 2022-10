Splendido gesto di un calciatore del Napoli dopo il match con la Roma

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tre punti conquistati in campo contro la sua ex squadra, ma la vittoria più bella la trova fuori dal rettangolo verde con unche vale la pena raccontare. Juan Guilherme Nunes Jesus, noto semplicemente come Juan Jesus, difensore centrale del, è stato immortalato mentre distribuiva cibo ai senzatettola gara contro ladi domenica sera. Ilbrasiliano appena sceso dal bus che dallo stadio Olimpico ha portato la squadra di Luciano Spalletti alla stazione, è uscito per un attimo dal cordone di sicurezza e quasi senza farsi notare ha distribuito del cibo a dei senzatetto accampati all’esterno della struttura ferroviaria della capitale. Il magnificosi è scoperto grazie a un articolo de ‘Il ...