Lombardia | lo smog scende e rientrano i divieti Area B | Sala apre a un tavolo con la Regione | ' Ma niente proroghe'

rientrato, rientrati anche i divieti temporanei di circolazione delle auto più inquinanti a Milano e nelle altre province. L'assessore regionale all'Ambiente Raffaelle Cattaneo sottolinea che si ...Sono rientrati sotto i limiti in tutta lai livelli di inquinamento e revocate le misure temporanee di primo livello in tutte le province in cui erano attive, da venerdì nel Mantovano e ieri anche a Milano, Lodi e Cremona. Oggi, in ...