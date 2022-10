Benfica Juve 0-0 LIVE | fischio d’inizio

"La gara fatta con Torino ed Empoli non basterebbe, dovremo fare meglio": parole e musica del vicepresidente dellaPavel Nedved a pochi minuti dal fischio d'inizio del match col. "Gatti Per lui non sarà semplice in uno stadio così caldo ma non ho nessun dubbio su di lui: ha una voglia immensa, farà ...Nella quinta giornata del Gruppo H i bianconeri di Massimiliano Allegri fanno visita al lanciatissimo: allo stadio 'Da Luz' il fischio d'inizio è fissato per le ore 21 . Di seguito la ...20:56 - Squadre in campo per le formalità di rito. Poi finalmente si gioca. Atmosfera caldissima al Da Luz. 20:50 - Dieci minuti al fischio d'inizio del match. 20:00 - Per Alex Sandro si parla di prob ...Per la Champions League della Juventus è arrivato il momento della verità. I bianconeri sono terzi nel girone H a quota 3 punti dietro a Psg (8), e Benfica (8), per sperare ancora ...